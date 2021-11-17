Справжній бум серед близнюків та двійнят зафіксували на вулиці Шевченка у селі Колоденка Рівненського району.

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Масове народження близнюків на Рівненщині

На цій вулиці проживають одразу 7 пар близнюків та двійнят. Цікаво, що всі вони – хлопчики.

Старожили Колоденки розповідають, що близнюки та двійнята на їхній вулиці почали народжуватися після того, як збудували водонапірну башту. З часом там звили гніздо лелеки. А в родин, які користуються водою з цього резервуара, мовляв, почали народжуватися по двоє діток.

Відомо, що у багатьох сімей, де народжувалися відразу двоє дітей, у роду були двійнята.



Місцеві вірять, що близнята народжуються "завдяки" башті / Фото "Район. Рівне"

Кількість близнюків у світі зростає