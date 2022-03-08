В твиттере музея показали видео и добавили подпись: "Вместе ЗА Украину! Вместе ПРОТИВ Путина!" Яркое фото показал и министр здравоохранения Латвии Даниэль Павелютс.

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На карикатуре – фото Путина на кроваво-красном фоне, а нижняя часть его головы – как у черепа.

Автор изображения – художник Кришс Салманис, его делали для оформления обложки журнала Ir от 3 марта.

В журнале фото дополнено подписью: "Что посеешь, то и пожнешь".



Настоящее лицо Путина / Фото с твиттера Павлютса

Видео из Риги:

Напомним, в Риге также участок улицы Антонияс, на котором расположено российское посольство, переименовали в улицу Независимости Украины.