На ужасные обстрелы Святогорской лавры отреагировали и в Офисе Президента. Советник его руководителя Михаил Подоляк назвал такое варварство "дьявольским оскалом".

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Главный храм Святогорской лавры – святыни православного мира, ставшего прибежищем для беженцев – в огне после российской атаки. Настоящий дьявольский оскал "русского варварского мира",

– говорит Подоляк.

По его словам, для этого русского мира нет ничего святого.

"Украина проведет обряд экзорцизма и выгонит нечисть назад за железный занавес", – заверил советник руководителя Офиса Президента.

Подоляк опубликовал видео пожара в церкви, который вызвал российский снаряд. Огонь охватил крышу здания.

Пожар в церкви из-за обстрела России: смотрите видео

Обстрелы России

Российские войска продолжают свои циничные обстрелы всей Украины. Но, несмотря ни на что, больше всего страдает Донбасс. Там оккупанты бьют почти круглосуточно и не прекращают. Страдает гражданская инфраструктура и даже церкви. Например, российские оккупанты ранее захватили часть города Лиман в Донецкой области, хотя и понесли там много потерь. После боев и обстрелов со стороны российской армии город теперь больше похож на руины, ведь разбомблен до основания.

Под обстрелы попадает и прифронтовой Николаев. Утром 4 июня враги снова обстреляли жилые кварталы города. Под огонь попал Корабельный район Николаева. К сожалению, есть жертвы и раненые. Погибли три человека, за жизни еще четырех человек боролись врачи.

Стреляют и на приграничных территориях на Севере Украины: Сумская и Черниговская области. Таким образом, россияне имеют подлую цель – удерживать там наши войска, чтобы они не перемещались на помощь на Восток. Поэтому в начале суток 4 июня вражеская авиация уже дважды обстреливала регион. Второй раз зафиксировали полет реактивного самолета. Вдоль государственной границы он совершил около 6 запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово.

Украинские войска все равно уничтожают врагов максимально: смотрите видео