Российские самолеты границу не пересекали. Стреляли они с территории государства-агрессорки.

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В общей сложности россияне выпустили 6 ракет "воздух – земля". В результате взрывов повреждены жилые дома в одном из населенных пунктов Сумской общины. По словам главы областной военной администрации Дмитрия Живицкого, никто не пострадал.

Детали об ударах от военных

В Оперативном командовании "Север" рассказали, что первый удар россияне нанесли в 04:05. "Прилеты" зафиксировали в районах Песчаного и Стецьковки.

Второй раз Сумщину атаковали в 12:04. Тогда наблюдатели за шумом двигателя зафиксировали реактивный самолет. Вдоль государственной границы он совершил около 6 запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди местного населения и разрушения уточняется,

– отметили в командовании "Север".

Последствия обстрела приграничья Сумской области / Фото Дмитрия Живицкого и Оперативного командования "Север"

Почему кафиры так активно обстреливают пограничье

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что россияне намеренно ежедневно готовят по приграничным населенным пунктам северных областей. Они делают это для того, чтобы сдерживать украинских военных на этих направлениях и не дать командованию ВСУ отправить бойцов на Восток. Ведь тогда наши позиции стали бы сильнее.

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Последние новости о войне в Украине

4 июня россияне нанесли ракетный удар со стратегической авиации по Одесской области . Ракета типа Х-59 попала на территории сельскохозяйственного предприятия. Поэтому вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели. Пока известно, что пострадали 2 человека.

За все время войны Вооруженные Силы Украины ликвидировали 31 050 российских захватчиков . Только за минувшие сутки они отправили вслед за кораблем сотню кафиров. Кроме того, наши бойцы уничтожили 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 5 беспилотников, 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну специальную технику кафиров и крылатую ракету.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что украинские защитники продвинулись на 8 километров в Херсонской области. Теперь россияне пытаются выбить их с позиций, но все бесполезно.

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