Достаточно просто увидеть, что это совсем другой человек. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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В "Лужниках" работал двойник

Как отметил Шейтельман, у того "Путина", которого выпустили на стадион, другая форма лба, щек и бровей. Более того, этот человек страшно гаркавил и шепелявил. "Он сначала постоянно издавал "г" и "ф" в куче слов. Это не может быть случайностью, это не один раз. Около 1,5 минуты он так говорил, а потом все исчезло", – подчеркнул политтехнолог.

Скорее всего, двойнику меняли форму лица какими-то вставными челюстями, к которым ему пришлось привыкать. Человек просто не смог нормально произносить слова.

Почему вчера выступление длилось 1 час 40 минут, а сегодня – 5 минут? Он не уважает молодежь? Я думаю, он начал говорить, и тот, кто отвечает за все это, увидел, что это провал, и сказал в ухо округлиться. Он стал уходить. Потом все поняли, что мало. Сказали ему вернуться и поорать "ура". И он вышел,

– заметил политтехнолог.

По его словам, есть и другие косвенные признаки. Так, во время выступления перед Федеральным собранием он был на расстоянии 20 метров от всех, а на следующий день – начал всем подряд жать руки. Рядом не было никакой охраны, потому что двойника не жалко. Настоящий Путин, убежден политтехнолог, уже давно близко ни к кому не подходит. В прошлом году он выступал под бронированным колпаком, а ближайшая охрана была на расстоянии 30 метров. Более того, по громкоговорителю объявляли какого-то майора, но вышел Путин.

Всё это не просто так. Непонятно, кто вышел непонятно откуда. Это не значит, что Путин скончался. Нет, он жив. К Федеральному собранию обращался настоящий Путин, а сегодня выпустили такого человека,

– сказал Шейтельман.

Однако есть предел, говорит он, и двойника не могут использовать в определенных условиях. Я никогда не поверю, что фальшивому двойнику поручают вести какие-то переговоры. Это чушь, он же принимает государственные решения", – утверждает политтехнолог.

Для применения двойника есть важные условия:

пересекаться с людьми, которые никогда его не видели;

делать это там, где он не может спровоцировать ничего дурного.

Есть список двойников: "Говорун", "Удмурт", "Кучма", "Дипломат", "Банкетный" и "Синец". Журналисты не поленились и выделили этих персонажей.

"Это был "Банкетник". Он начал говорить и я сразу понял, что это не Путин. Кстати, голос на тон выше, чем вчера. В смысле? А как? Что это за чушь? Это другой человек", – подытожил Шейтельман.

Выступление диктатора перед федеральным собранием: коротко