В частности, Владимир Зеленский рассказал, как изменилась его жизнь с началом войны.

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Зеленский об изменениях в своей жизни

Журналист из французского телевидения поинтересовался в украинского президента, как война изменила его лично и в каких условиях Зеленский сейчас живет. Лидер Украины ответил, что это сложно сказать.

Жизнь такая, как она есть. Жизнь у меня сегодня прекрасная. Я считаю, что я нужен. Мне кажется, что это самое главное содержание жизни, что ты нужен. Что ты не просто пустота какая-то, которая просто дышит и ходит, и что-то ест. А что от того, что ты живешь, зависят некоторые вещи. И потому чувствовать, что твоя жизнь важна для других – это нормально,

– сказал президент.

Зеленский заверил, что настроение нормальное, боевое, команда вся работает и "дезертиров у нас нет". По его словам, это не потому, что дезертиров пристреливают в военное время, а потому, что никто никуда не побежал. Он подчеркнул, что это важно, ведь говорит только об одном: украинцы от проблем и вызовов не убегают.

Пресс-конференция Зеленского: смотрите видео