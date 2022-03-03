Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет быть покрыта трупами военных.

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Обращение Зеленского

Президент Украины призвал оккупантов возвращаться домой "всей своей армией".

Скажите своему командованию, что вы хотите жить. Что вы не хотите умирать, вы хотите жить,

– сказал Зеленский.

Лидер Украины добавил, что остановить войну и восстановить мир нужно как можно скорее.

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