У банку розвитку також додали, що там не схвалювали жодних нових позик або інвестицій у Росію з 2014 року, після окупації Криму.

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Жодного нового кредитування Білорусі не схвалювали з середини 2020 року. Тоді Сполучені Штати ввели санкції проти країни через президентські вибори.

Останні проєкти Росії і Білорусі

За інформацією банку, кредитні зобов'язання Світового банку Білорусі в 2020 році склали 308 мільйонів доларів, а також активні проєкти, зокрема проєкт опалення на біомасі, роботи з розвитку лісового господарства та модернізацію освіти.

Зауважимо, з початку 1990-х років, Світовий банк позичив Росії понад 16 мільярдів доларів.

Останні затверджені проєкти – молодіжна програма на Північному Кавказі у 2013 році та програма культурної спадщини 2010 року.

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Рішення припинити всі програми в Росії та Білорусі ухвалили після того, як керівники Світового банку та Міжнародного валютного фонду заявили, що намагаються надати Україні мільярди доларів додаткового фінансування в найближчі тижні та місяці.

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