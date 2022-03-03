В банке развития также добавили, что там не одобряли никакие новые займы или инвестиции в Россию с 2014 года, после оккупации Крыма.

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Никакого нового кредитования Беларуси не одобряли с середины 2020 года. Тогда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за президентских выборов.

Последние проекты России и Белоруссии

По информации банка, кредитные обязательства Всемирного банка Беларуси в 2020 году составили 308 миллионов долларов, а также активные проекты, в частности, проект отопления на биомассе, работы по развитию лесного хозяйства и модернизацию образования.

Заметим , что с начала 1990-х годов, Всемирный банк одолжил России более 16 миллиардов долларов.

Последние утвержденные проекты – молодежная программа на Северном Кавказе в 2013 и программа культурного наследия 2010 года.

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Решение прекратить все программы в России и Беларуси приняли после того, как руководители Всемирного банка и Международного валютного фонда заявили, что пытаются выделить Украине миллиарды долларов дополнительного финансирования в ближайшие недели и месяцы.