Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе и настроении жителей.
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По его словам, настроение жителей за эти 11 дней не изменилось. А патриотическая позиция энергодаров даже укрепилась, передает 24 канал.
Мы видим, что это за люди – оккупанты, и что они делают,
– сказал Орлов.
Он рассказал, что и ночью, и днем слышны взрывы. Однако сирены враг отключил сразу, поэтому сложно предупреждать людей об опасности. Оккупанты ездят по городу, проверяют машины и забирают мобильные телефоны у жителей.
Также мэр города сообщил, что вчера, 14 марта, город получил гуманитарную помощь, которую уже распределили.
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