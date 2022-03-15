Міський голова Енергодару Дмитро Орлов розповів про ситуацію в місті та настрої жителів.

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За його словами, настрої мешканців за цих 11 днів не змінились. А патріотична позиція енергодарців навіть укріпилась, передає 24 канал.

Ми бачимо, що за люди – окупанти, і що вони роблять,

– сказав Орлов.

Він розповів, що і вночі, і вдень чутно вибухи. Проте сирени ворог відключив одразу, тому важко попереджати людей про небезпеку. Окупанти їздять містом, перевіряють машини та забирають мобільні телефони у мешканців.

Також мер міста повідомив, що вчора, 14 березня, місто отримало гуманітарну допомогу, яку уже розподілили.

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