И это происходит на многих направлениях ведения боевых действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Оккупанты иногда пытаются наступать

Андрей Юсов рассказал, что враги Украины на отдельных направлениях и участках пытаются продолжать наступательные действия. В частности, наступать они пробуют на Бахмутском направлении.

Мы видим сейчас и весь мир видит сейчас попытки продолжать наступательные действия (оккупантов – 24 Канал) на Бахмутском направлении и украинскую героическую оборонительную операцию, которая имеет и свои результаты, в том числе по освобождению и деоккупации части территории, как сообщил генерал Сырский,

– сказал Андрей Юсов.

Россияне переходят к обороне

Однако в разведке наблюдают, как в целом по всей линии фронта российские захватчики переходят в оборону. Все потому, что ресурсов для наступательных действий у них нет.

Если на повторение масштабных наступательных действий у него (врага – 24 Канал) возможностей, ресурсов и резервов сейчас должных нет, то к обороне они готовились все это время,

– подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Переход к обороне Андрей Юсов назвал серьезным фактором. И этот фактор безусловно учитывает украинское командование "для подготовки и реализации деоккупации украинских территорий".