В свежем отчете Института по изучению войны отметили, что о снижении темпа можно говорить по сравнению с предыдущими неделями. Ссылаются аналитики на спикера украинского объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковника Алексея Дмитрашковского.

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Количество атак сократилось

Он 15 марта заявил, что наступательные действия за последнюю неделю сократились. Если раньше враг совершал по 90 – 100 наземных атак в день, то теперь 20 – 29.

По словам Дмитрашкивского, враг несколько потерял наступательный потенциал. Причиной этого стали безумные потери как среди живой силы, так и техники. В Институте отмечают, что заявления спикера согласовываются с общими наблюдениями аналитиков.

Составители отчета добавили, что российская наступательная операция в Луганской области, вероятно, близится к своей кульминации. Правда, если она уже не завершилась, предполагают они. И это несмотря на то, что враг перебросил большинство элементов не менее трех дивизий на линию Сватово – Кременная.

Несмотря на все попытки, войско врага смогло достичь только минимальных тактических успехов вдоль линии фронта в Луганской области за прошедшую неделю. Тем временем, наши защитники, вероятно, смогли провести контратаки и вернуть себе территории в области.

В Институте отметили, что по меньшей мере пять русских полков были вовлечены в наступление в Луганской области. Но это не позволило им добиться значительных успехов. Участие еще двух или трех полков 2-й мотострелковой дивизии вряд ли существенно задержат или изменят кульминацию российского наступления в области.

Наступление на Бахмут близко к кульминации

Аналитики также отметили, что общее наступление вагнеровцев на Бахмут, похоже, близится к кульминации. Военные источники Украины отметили, что заметно сократилось количество обстрелов в городе и его окрестностях. Это наблюдается в последние дни.

Снарядный голод изрядно ударил по наемникам. 15 марта Пригожин заявил, что вагнеровцы вынуждены расширить свое окружение вокруг Бахмута. Так, они, по словам "повара Путина", захватили Железнянское. Речь идет о небольшой деревне в 9 километрах северо-западнее Бахмута. Оно расположено на восточной стороне трассы Е40 Бахмут – Славянск.

В Институте отметили, что захват Железнянского и других подобных населенных пунктов к северу от Бахмута и востоку от трассы Е40 вряд ли усилят способность вагнеровцев захватить сам город. Они предполагают, что наступление наемников на Бахмут, вероятно, все больше приближается к кульминации.

Поэтому для предотвращения этого российским военным, вероятно, придется привлекать значительные резервы. Не исключают аналитики, что врагу это удастся. Об этом свидетельствует присутствие частей русских воздушно-десантных полков как в самом Бахмуте, так и вокруг него.

Кроме того, враг может задействовать элементы других регулярных подразделений. В частности ту же 2-ю мотострелковую дивизию, или подразделения, которые перебросили из других частей театра боевых действий. Это свидетельствует, что одних только вагнеровцев будет недостаточно, чтобы враг мог захватить Бахмут.

В то же время в Институте отметили, что темп операций на критически важных участках фронта снижается. Это означает, что наши защитники, вероятно, имеют больше шансов вернуть инициативу.