Третья штурмовая бригада показала, как ее бойцы во время наступательных действий бригады атаковала врага.

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Как ВСУ атаковали врага на Харьковщине

Залетели на позиции, чтобы в ближнем бою раздать оккупантам огня. В безостановочной стрельбе бойцы положили личный склад врага, под вражеские разрывы эвакуировали раненых. Потому что силы в тяжелых боях добавляет священное "Украина, святая мать Героев ...",

– рассказали наши военные.

Бойцы показали действия на Харьковщине: смотрите видео

Кстати, представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев рассказал, что россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют дамбы в Белгородской области.

Среди прочего – Россия может готовить провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.