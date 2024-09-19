Третя штурмова бригада показала, як її бійці під час наступальних дій бригади атакувала ворога.

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Як ЗСУ атакували ворога на Харківщині

Залетіли на позиції, щоб у ближньому бою роздати окупантам вогню. В безупинній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених. Бо сили у важких боях додає священне "Україно, свята мати Героїв…",

– розповіли наші військові.

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До речі, речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев розповів, що росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації навколо Бєлгорода, а й активно мінують дамби в Бєлгородській області.

Серед іншого – Росія може готувати провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних і гуманітарних наслідках.