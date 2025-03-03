Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скибицкого в интервью "РБК-Украина".

К теме Россияне планируют каждую ночь запускать по Украине 500 дронов, – ГУР

Что сказал Скибицкий об угрозе наступления россиян на Днепропетровскую область

Вадим Скибицкий отметил, что оценивать угрозу наступления россиян на Днепропетровскую область нужно с того, выполнит ли страна-агрессор задача по выходу на границы именно Днепропетровской области.

В случае успеха России, возрастает угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, и к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре,

– пояснил генерал.

К слову, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердил, что количество боестолкновений на фронте, по сравнению с предыдущим периодом, действительно уменьшилось.

В то же время он предостерег, что группировка врага, которая сейчас есть на фронте, до сих пор остается сильной, а на уменьшение количества атак может влиять перегруппировка со стороны армии страны-агрессора, а также погода.