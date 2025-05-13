Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Financial Times, которое ссылается на представителей украинской разведки.

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Готовится ли Россия к наступлению

Неназванные представители украинской разведки рассказали изданию, что о подготовке России к наступлению свидетельствует переброска солдат армии страны-агрессора в ключевые горячие точки на поле боя.

Все это происходит на фоне предложения главы Кремля Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной.

К слову, президент Зеленский заявлял, что готов встретиться с Путиным в четверг, 15 мая. Он надеется, что Россия на этот раз не будет искать отговорок.

Президент во время брифинга 13 мая сообщил, что полетит в Анкару, где у него состоится встреча с президентом Турции Эрдоганом. Если Путин прилетит в Стамбул, то Зеленский и Эрдоган поедут к нему.