Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Financial Times, яке посилається на представників української розвідки.

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Чи готується Росія до наступу

Неназвані представники української розвідки розповіли виданню, що про підготовку Росії до наступу свідчить перекидання солдатів армії країни-агресорки у ключові гарячі точки на полі бою.

Усе це відбувається на тлі пропозиції глави Кремля Владіміра Путіна провести прямі переговори з Україною.

До слова, президент Зеленський заявляв, що готовий зустрітися із Путіним у четвер, 15 травня. Він сподівається, що Росія цього разу не шукатиме відмовок.

Президент під час брифінгу 13 травня повідомив, що полетить в Анкару, де у нього відбудеться зустріч із президентом Туреччини Ердоганом. Якщо Путін прилетить в Стамбул, то Зеленський та Ердоган поїдуть до нього.