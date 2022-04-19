Враги наступают на левом берегу реки Северский Донец. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 19 апреля.

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Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций для реактивной и ствольной артиллерии.

– говорится в сообщении.

В то же время, на Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков.

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