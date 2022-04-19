Вороги наступають на лівому березі річки Сіверський Донець. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 19 квітня.
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Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії,
– мовиться в повідомленні.
Водночас на Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати Харків.
До слова – Окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова