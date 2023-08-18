Украинским Силам обороны успешно удается сдерживать наступление россиян. Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал в эфире 24 Каналу способность россиян увеличить натиск на этом направлении.

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Есть ли у россиян дополнительные силы

На Купянско-Лиманском направлении у россиян нет достаточных сил, чтобы совершить значительный оперативный прорыв. Они пытаются давить, чтобы оттянуть украинские резервы от Бахмута и Запорожского направления. Однако Силы обороны успешно сдерживают эти попытки.

В общем, Россия завалена человеческим ресурсом, на который безразлично кремлевскому режиму. Конечно, они будут в дальнейшем мобилизовать людей без объявления мобилизации. Касательно хорошо подготовленных резервов – их нет. То, что они стянули на Луганщину – теми силами и будут воевать,

– отметил Сергей Гайдай.

Впрочем, стоит заметить, что россияне смогли создать огромную группировку как с точки зрения личного состава, так и запасов боекомплектов для артиллерии для артиллерии, танков, РСЗО и тяжелой техники.

"На определенных порах они имели небольшой успех (на Купянском направлении – 24 Канал), но сейчас наши Силы обороны это остановили. Огромного продвижения, на которое они рассчитывали, не будет", – подчеркнул Гайдай.

Экс-глава Луганской ОВА предположил, что в ближайшее время будут активизироваться события на фронте. Это он связывает с уже имеющейся информацией о подразделениях "Азова", что уже приступили к боевым действиям в Луганской области.

Сергей Гайдай об группировках россиян на Купянском направлении: смотрите видео

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