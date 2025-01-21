Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире Общественного. ВСУ продолжают сдерживать врага и уничтожать его позиции.

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В Часовом Яру ВСУ остановили штурм россиян

По его словам, враг продолжает штурмовать позиции на этом направлении.

Постепенно, уничтожив позиции в этом районе, противник решил, что может штурмовать территорию огнеупорного завода. Накопившись, скопившись в одном месте, был нанесен удар, и позиции, живая сила противника были уничтожены. Врагу на сегодня не удалось закрепиться на территории огнеупорного завода,

– отметил Запорожец.

Он также добавил, что погодные условия, в частности туман и ограниченная видимость, способствовали концентрации российских сил в северной части города.

Несмотря на 133 обстрелы на Краматорском направлении за минувшие сутки, ВСУ продолжают сдерживать врага и не дают ему возможности закрепиться на позициях.