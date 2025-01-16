Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.

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Что известно о накоплении россиян в трубах Часового Яра

Дмитрий Запорожец рассказал, что на Торецком направлении враг продолжает свою тактику, которая заключается в артиллерийских обстрелах, штурмовых действиях и минировании. Сейчас россияне штурмуют малыми группами под прикрытием минометов и FPV-дронов. Противник перемещается с противопехотными минами ТМ-62 и применяет их для минирования зданий и логистических путей.

По словам спикера ОТГ "Луганск", враг использует трубы канала Северский Донец – Донбасс, чтобы скрываться в непогоду и затем продолжить движение.

Сейчас в Донецкой области часто наблюдается туман, и враг активно это использует, чтобы накапливаться в этих трубах, а затем перемещаться вглубь города. Наши операторы дронов фиксируют такие перемещения, пытаются применить все возможные средства для уничтожения врага,

– отмечает Запорожец.

Также в ВСУ рассказали, что за минувшие сутки в районе Торецка было зафиксировано 608 обстрелов, а в районе Часового Яра – 430.