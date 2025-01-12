Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Что сейчас происходит в Часовом Яру

Виктор Трегубов рассказал, что в Часовом Яру сейчас идут активные городские бои, а враг снова пытается лезть в направлении Часовоярского огнеупорного комбината.

Украинские воины пытаются давать отпор и в этом пока имеют успех,

– отметил спикер.

Он также пояснил, что тактика врага у Часового Яра довольно проста. Так, россияне пытаются каждый раз перегруппироваться, накопить силы и ударить снова.

"Поэтому у нас там уже довольно долгое время идут именно такие бои. Они накапливают силы, лезут за "Канал" (микрорайон Часового Яра, – 24 Канал) и лезут на комбинат", – добавил Трегубов.

Представитель ОСГВ "Хортица" также подчеркнул, что, несмотря на успех Сил обороны в отражении атак врага, следует понимать, что россияне пытаются атаковать снова и снова.

К слову, в Генштабе ВСУ в сводке с фронта 12 января рассказали, что на Краматорском направлении противник совершил 27 попыток продвинуться вперед. На этот раз атаки были вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.