Соответствующее видео в своем телеграм-канале выложил украинский военный блогер с псевдонимом Para Pax. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Forbes.

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Сколько российской техники уничтожили ВСУ

В своем материале для издания военный обозреватель Дэвид Экс говорит, что отсутствие снега и недавние сообщения о массированном наступлении войск российской армии с участием большого количества танков Т-62 указывают на Часов Яр. Он добавляет, что этот город-крепость россияне не могут захватить уже большую часть года.

"Кладбище" российской техники вблизи Часового Яра: видео Para Pax

Журналист говорит, что большинство из примерно 14 уничтоженных единиц российской техники являются обычными боевыми устройствами, включая старые танки Т-62 и бронированные тягачи МТ-ЛБ. Кроме этого, также есть пара новых гусеничных машин, которые, вероятно, являются самодельными бронетранспортерами на базе шасси Т-62.

При прочих равных условиях 33-тонный бронированный корпус безбашенного танка Т-62 в сочетании с двигателем мощностью 580 лошадиных сил должен обеспечить разумную степень защиты и мобильности любой пехоте, которая сможет продвинуться в пустое пространство, где раньше находилась башенная ниша,

– говорит Экс.

В то же время российские пропагандисты говорят, что командование российской армии время от времени делает попытки ускорить штурм украинских позиций атакой бронетанковой группы. Однако, Силы обороны Украины "полностью уничтожают ее с помощью беспилотников FPV" примерно за 20 – 60 минут.

Экс считает, что в ближайшее время россияне будут использовать еще больше транспортеров, переделанных из Т-62, ведь потери России в технике превышают 15 тысяч.

Он также добавил, что специально созданные БТР становятся все более редкими и отметил, что эти импровизированные машины "постигнет такая же судьба", как и сложные гусеничные и колесные БМП-3 и колесные БТР-82, которые они заменяют.

Отметим, что россияне постоянно пытаются захватить Часов Яр. Город находится под постоянными обстрелами. В ВСУ объяснили, что захват Часового Яра может позволить российским войскам осуществить дальнейшее наступление вглубь региона.