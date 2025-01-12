В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Что происходит на фронте
На Харьковском направлении российские войска один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.
Ситуация возле Казачьей Лопани: смотрите карту
На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту
На Лиманском направлении россияне 23 раза атаковали позиции наших защитников. В частности, они приложили усилия, чтобы вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.
На Лиманском направлении было 23 атаки: смотрите карту
На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении противник совершил 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.
Ситуация на Краматорском направлении: смотрите карту
На Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты 6 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 77 штурмов агрессора. Враг активно применял авиацию, штурмуя украинские позиции в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.
Покровское направление самое горячее: смотрите карту
На Новопавловском направлении противник в течение суток атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Большой Новоселки.
Два раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
У Курской области Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обошлось без наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории Россия применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.