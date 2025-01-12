Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку російські війська один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів в напрямку Козачої Лопані.

Ситуація біля Козачої Лопані: дивіться карту

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

На Лиманському напрямку росіяни 23 рази атакували позиції наших захисників. Зокрема, вони доклали зусиль, щоб вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

На Лиманському напрямку було 23 атаки: дивіться карту

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться карту

На Торецькому напрямку минулої доби окупанти 6 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмів агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.

Покровський напрямок найгарячіший: дивіться карту

На Новопавлівському напрямку противник протягом доби атакував українців п’ять разів в районах Новосілки та Великої Новосілки.

Два рази безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

У Курській області Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся, триває дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обійшлось без наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росія застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.