Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что сейчас наступление на Днепропетровщину остается больше политическим вызовом, чем военным. Впрочем недооценивать своего противника никогда не стоит.

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Что задумал враг

Если оккупанты будут пытаться заходить на Днепропетровское направление, то только откроют для себя еще один нецелесообразный и проблемный фронт. Фактически говорится о тех же полях, ландшафты, поэтому враг хочет достичь только инфоповода.

Важно, что если россияне начнут наступление в сторону Днепра и застрянут перед административными границами, это лишь будет означать, что они проявили некомпетентность в проведении еще одной стратегической операции.

Ни одна из операций россиян оперативно-стратегического уровня не достигнута. Ни Донетчина, ни Луганщина полностью не оккупированы. Районы Харьковской области повторно не заняты. Такая же ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях,

– отметил Иван Тимочко.

В такой ситуации добавить еще один невыполненный замысел означает существенно ухудшить имидж всего российского военно-политического руководства.

Сил не хватит

Для того, чтобы организовать подобную локальную военную операцию оккупантам придется дополнительно привлечь еще 40 – 50 тысяч бойцов. Столько же нужно для резерва. Это будет означать, что невыполненных задач только увеличится.

Они не могут вытеснить наши войска с Курщины, зайти в Покровск, потому что столкнулись с обороной Вооруженных Сил, возобновить наступления на Херсон, как планировали ранее,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Поэтому разговоры об открытии нового фронта на Днепропетровщине выглядит как очередное нагнетание и запугивание. Более того, россиянам нужно будет не только найти дополнительные силы, которых уже нет, а перебросить бронетехнику, выстроить логистику. Ведь чем глубже враг заходит на территорию Украины, тем сложнее ему поддерживать свои войска.