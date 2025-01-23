Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що наразі наступ на Дніпропетровщину залишається більше політичним викликом, ніж військовим. Втім недооцінювати свого противника ніколи не варто.

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Що задумав ворог

Якщо окупанти намагатимуться заходити на Дніпровський напрямок, то лише відкриють для себе ще один недоцільний і проблемний фронт. Фактично мовиться про ті самі поля, ландшафти, тому ворог хоче досягти лише інфоприводу.

Важливо, що якщо росіяни почнуть наступ у бік Дніпра й застрягнуть перед адміністративними кордонами, це лише означатиме, що вони проявили некомпетентність в проведенні ще однієї стратегічної операції.

Жодна з операцій росіян оперативно-стратегічного рівня не досягнута. Ні Донеччина, ні Луганщина повністю не окуповані. Райони Харківщині повторно не зайняті. Така сама ситуація на Запорізькому та Херсонському напрямках,

– наголосив Іван Тимочко.

У такій ситуації додати ще один невиконаний задум означає суттєво погіршити імідж всього російського військово-політичного керівництва.

Сил не вистачить

Для того, щоб організувати подібну локальну військову операцію окупантам доведеться додатково залучити ще 40 – 50 тисяч бійців. Стільки само потрібно для резерву. Це означатиме, що невиконаних завдань тільки побільшає.

Вони не можуть витіснити наші війська з Курщини, зайти в Покровська, бо зіткнулися з обороною Збройних Сил, відновити наступу на Херсон, як планували раніше,

– підкреслив Іван Тимочко.

Тому розмови про відкриття нового фронту на Дніпропетровщині виглядає як чергове нагнітання та залякування. Ба більше, росіянам потрібно буде не тільки знайти додаткові сили, яких вже немає, а перекинути бронетехніку, вибудувати логістику. Адже чим глибше ворог заходить на територію України, тим складніше йому підтримувати свої війська.