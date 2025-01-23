Президент США Дональд Трамп у своїй персональній соцмережі (тобто неофіційно) фактично поставив Росії ультиматум щодо початку мирних переговорів. Заява миттєво привернула увагу всього світу та викликала неймовірних масштабів скандал. Та причиною стали не, власне, прямі погрози російському диктатору (нарешті!), а єдине речення з прелюдії до них.

Ось що сказав президент США.

Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 000 000 життів,

– "історичний" фрагмент посту президента Трампа.

Показово, що від цього "спалахнуло" не лише у росіян, але й в українців. І хоча "фактчекінг Трампа" – жанр невдячний, 24 Канал вважає за необхідне його провести. У час, коли соцмережі формують світогляд і лідери суспільної думки визначають для мільйонів, якщо не мільярдів людей – що істина, а що ні, фактично перетворившись на "зброю масового ураження", фактчекінг залишається чи не єдиною зброєю прихильників адекватності.

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У чому дійсно Трамп правий і чому так спалахнуло в росіян

Почати варто з того, в чому Трамп правий і від чого найбільше палає в росіян.

"Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні", – це дійсно так, хоча й суперечить докорінно російському історичному наративу "діди воювали", на якому нині побудована вся конструкція російського фашизму, також відомому як рашизм.

Ця концепція полягає в тому, що СРСР (тодішня назва Росії) виніс основний тягар у Другій світовій війні, яку називає Велика вітчизняна, ведучи стартовий відлік не від часу, коли "Совок" був союзником нацистів у розділі Східної Європи, а лише з часу нападу Гітлера.



У часи Путіна ця концепція набула химерних форм з гіпертрофованим культом мертвих і догматичним запереченням будь-яких реальних фактів, які не вписуються у їхній наратив.

Нині в Росії навіть існує кримінальна відповідальність за правдиве висвітлення ролі СРСР у Другій світовій війні. Ця стаття активно застосовується, тому історики за власні дослідження та звичайні громадяни просто за пост чи репост у соцмережах вже отримують реальні строки.

Колись справжнім шоком стала цинічна заява Путіна, що Росія перемогла б у Другій світовій війні й без України.

16 грудня 2010 року Путін (тоді "лише" прем'єр), відповідаючи на запитання, чи перемогли б Гітлера, якби Росія та Україна були різними державами, несподівано заявив наступне:

Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно б перемогли, тому що ми країна переможців... Під тим, що я сказав, є певне підґрунтя. Якщо ми подивимося статистику часів Другої світової війни, то з'ясується, що найбільших втрат у Великій Вітчизняній війні зазнала саме РСФСР – понад 70% втрат... Це історичний факт, це все в документах є. Це зовсім не применшує того значення, яке відіграли в загальній перемозі республіки колишнього Радянського Союзу, але, безумовно, коли ми були разом, ми були набагато потужнішою силою. Саме тому розсудливі й патріотично налаштовані державні діячі країни ніколи не допускали навіть думки про поділ і про розділення таких її єдиних складових, як Росія, Білорусь, Україна,

– казав Путін.

Як бачимо, якщо диктатор не цінує ролі України (та всіх інших "республік" СРСР), хоча саме Україна та Білорусь насправді зазнали найбільших втрат, а не РСФСР (що б не казав диктатор), то годі сподіватися, що він оцінить роль союзників.

Чому без американського лендлізу СРСР не вистояв би в Другій світовій

Але й тут він помиляється, бо все в реальності відбулося так, як сказав Трамп – СРСР долучився до коаліції союзників і допоміг перемогти. При чому ДОПОМІГ – не просто слово, воно має реальне наповнення, адже без американського лендлізу СРСР просто не вистояв би.



Через бездарність власних генералів і небажання свого ж війська битися за химерні ідеали комунізму, Сталін втратив у перші місяці війни майже усю кадрову армію та ледь не всю техніку (як Путін взимку 2022-го), і якщо людських резервів у Сталіна було чимало, то техніку та спорядження взяти було нізвідки.



Арктичний конвой PQ-17 з поставками за лендлізом для СРСР. На передньому плані американський танк M3, чию 37-міліметрову гармату використовували для протиповітряної оборони під час атак німецької авіації, липень 1942 року / Фото Imperial War Museums

Фактично США взяли не себе логістику та забезпечення Червоної армії:

без американських "студебекерів" не було б легендарних "Катюш",

артилерію тягали б коні та люди, а без "фордів" і "віллісів" армія б йшла пішки,

без американського алюмінію не було б літаків.

Крім того, не забувайте, що в 1942-му році кожен третій радянський танк був британським чи американським, а кожен 5-й радянський літак (але вже за весь час війни) був фактично подарунком союзників.



І так можна продовжувати до нескінченності – написати про авіаційний бензин, вибухівку і взагалі технології, та що там казати – навіть армійські ґудзики були Made in USA, як і легендарна американська тушонка.



Танк M3 Stuart і частина корпусу бомбардувальника А-20, які відправляються в СРСР за лендлізом в одному з арктичних конвоїв, 1942 – 1943 роки / Фото Wikimedia

Всього в роки Другої світової США витратили на лендліз для СРСР близько 11 мільярдів доларів, у нинішніх цінах це понад 210 мільярдів. Це вдвічі більше, ніж сукупна допомога США Україні зараз, але потрібно враховувати, що тоді не було таких складних і дорогих систем як PATRIOT чи ATACMS. Тобто всього було дуже й дуже багато.

Тому Путіну краще стулити пельку і не злити дорослих. Але ні, він доручив своєму речнику Пєскову ганьбитися далі – той заявив, що лендліз був для США бізнесом, а сплачувати борги СРСР Росія закінчила лише за часів Путіна.

Тут також майже все брехня. Бо СРСР мав сплатити лише 722 мільйони доларів, тобто менше ніж 10%, при цьому заплатив лише не більше 50%. Цікавий бізнес, чи не так?



Жалюгідна спроба виправдання від росіян / Скриншот

Де Трамп помилився і звідки взяв 60 мільйонів загиблих росіян

Йдемо далі та переходимо до кількості втрати.

"60 000 000 загиблих росіян" – це число зі стелі, його ви не знайдете в жодній історичній праці чи документі.

Є сталінська оцінка втрат – 9 мільйонів людей, є хрущовська – 20 мільйонів, брєжнєвська – понад 20 мільйонів і горбачовська – 27 мільйонів загиблих. Пізніше ці оцінки неодноразово неофіційно та напівофіційно переглядали (звісно, в сторону збільшення), перетворивши в якийсь момент все це у фарс і змагання "хто більше".



В якийсь момент ці оцінки злетіли до 50+ мільйонів, звідки пішли "гуляти" по різних наукових довідниках і навіть підручниках.

У більшості випадків використовувалася та сама методика підрахунку, що й в Трампа, тобто – "з неба". Щоправда, тоді це маскувалося так званою “політичною доцільністю”, бо кожен з радянських диктаторів мав на меті власні цілі й жодна з них не мала нічого спільного зі встановленням істини.

Лише після повалення СРСР, коли Росія тимчасово привідкрила власні архіви, науковці отримали можливість провести власні підрахунки. Нині в Росії консенсусною вважається кількість втрат СРСР під час Другої світової 26,6 мільйона людей (саме про неї згадували російські пропагандисти з "РИА Новості", реагуючи на заяву Трампа).

Зауважимо, що українські історики та демографи з цими оцінками не погоджуються і називають власні цифри.

Відповідно до них, Україна в роки Другої світової втратила 5,2 мільйона цивільних і 3,3 мільйона військових. Чисельність населення УРСР за час німецько-радянської війни зменшилася на понад 10 мільйонів осіб.



Втрати України у Другій світовій війні, про які не знає Дональд Трамп / Інфографіка 24 Каналу

При цьому остаточної крапки, поки не будуть відкриті російські архіви, поставлено не буде.

Чому на Заході досі повторюють хибні наративи про роль росіян у Другій світовій

Даруйте, але ж Трамп пише лише про росіян? Тут він повторює давній західний наратив, відповідно до якого все населення Російської імперії вважалося за росіян. Так було в часи імперії німецької династії Романових, так було і за комуністів.

Лише останнім часом, завдяки російсько-українській війні цей наратив було почасти зруйновано. Тоді світ дізнався, що крім росіян є українці, білоруси, казахи та інші. Тому в Другій світовій війни воювали не виключно росіян, а й представники поневолених Росією народів – чи то з власними "республіками", чи то взагалі без них, як численні "малі народи Росії".

Українців тут сховати насправді важко, хоча Трампу вдалося. Тому спеціально для нього нагадаємо, що в роки Другої світової війни у лавах Червоної армії воювали близько 7 мільйонів українців.



Це складало приблизно 23% від загальної чисельності збройних сил СРСР. Приблизно такий відсоток мають українці й серед героїв СРСР – найвищої нагороди тої держави. При цьому в 1944 році кожен третій військовослужбовець Червоної армії був вихідцем з території України, а в піхотних частинах і з'єднаннях чотирьох Українських фронтів українці становили 60 – 80% від загальної чисельності.

Тому, коли Путін говорить, що Росія перемогла б Гітлера сама, він має забрати в цього воїнства всю техніку, тушонку та бензин, а також п'яту частину людей, включно з генералами Малиновським, Черняховським, Рибалком, Москаленком, Лелюшенком, Дерев'янком, Гречком та тричі героєм СРСР Кожедубом. Після цього такому б полководцю нічого не залишалося як сидіти за Уралом і сподіватися, що Німеччина задовольниться умовами Брестського миру 1919 року.

На щастя, історія не знає умовного способу, а значить, бачити, як реалізуються хворі марення Путіна про перемогу без українців, білорусів, азербайджанців, вірмен та інших, не потрібно. Натомість потрібно просто зупинити цього скаженого фальсифікатора історії, і добре, що це також почав розуміти й президент Трамп (нагадаємо, раніше він говорив, що це саме Росія перемогла Наполеона і Гітлера). Все інше будемо обговорювати після перемоги.