Это не стало неожиданностью для украинских защитников – они нанесли потери оккупантам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бойцов бригады. Военные опубликовали видео, которое это подтверждает.
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"К наступлению были готовы. Отбиваем. Боевые действия продолжаются", – заявили в бригаде.
Силы обороны отражают штурмы врага на Харьковском направлении / Скриншот с видео
Защитники уничтожают оккупантов / Фото Скриншот из видео
Враг несет потери
Также воины 42-й бригады сообщили о потерях российских захватчиков во время отражения атаки:
- 13 убитых и 27 раненых оккупантов;
- 2 ед. танков Т-62 уничтожено;
- 2 ед. танков Т-62 повреждены;
- 2 ед. БМП-3 уничтожено;
- 1 БТР поврежден.
Воины 42-й бригады отражают штурм россиян на Харьковщине: видео
По данным ресурса DeepState, враг активизировался на восточных границах Харьковщины и в районах населенных пунктов Старица и Бугруватка.