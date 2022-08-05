Такую информацию озвучил 5 августа советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир ютуба "Фейгин Live". Днем ранее в командовании Юг сообщили, что враг начал создание ударной группировки на Криворожском направлении.

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Почему он озвучил именно такие даты

Однако советник призвал понимать, что готовность к наступлению еще не означает его начала. В то же время он сказал, что это не оперативная информация, а лишь выводы, основанные на темпах подготовки россиян.

Разница между "доложить о готовности" и "наступать" – может составлять и несколько суток. Могут доложить, а командование скажет встать в оборону. Это мои предположения. 6 – 8 у них готовность. Простите, редко ошибаюсь. Знаю свое дело,

– сказал Арестович.

Что говорят военные о ситуации на Юге

Также о действиях врага говорила в эфире канала "Рада" 5 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она тоже говорила, что российские силы формируют ударную группировку на Криворожском направлении, а также подтягивают туда резервы.

Предупреждения о наступлении чрезвычайно активной стадии войны (в южных областях – 24 канал) имеют место. Мы должны понимать, что такие действия не исключены. Но мы не должны паниковать. Из разных источников слышим разные сакральные даты, и все говорят о том, что необходимо эвакуировать мирное население,

– сказала Гуменюк.

Она добавила, что защитники юга поддерживают призывы эвакуироваться, потому что это существенно поможет нашим военным. Также она сказала, что силы обороны тоже готовятся к активным боевым действиям.

В то же время служащая подчеркнула, что все планы россиян могут провалиться. "У нас есть оружие, которое позволяет попадать в определенную цель. То есть мы можем без разрушения инфраструктуры разрушить планы врага", – подытожила Наталья Гуменюк.

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