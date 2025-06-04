Кроме этого, остается угроза из-за диверсионной деятельности российской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

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Какова ситуация на Сумщине

По данным спикера ГПСУ, россияне не меняют свою тактику и в дальнейшем применяют малые штурмовые группы или группы пехоты, которые пытаются зайти на украинскую территорию. Он объясняет, что военные вражеской армии прибегают к этому, чтобы расширить зону боев на территории Украины.

Бронированную технику враг не использует, только пехотные группы, которые периодически пытаются применять то ли квадроциклы, или мотоциклы с целью скорости продвижения вглубь территории нашей страны и закрепления,

– добавляет Демченко.

По его словам, оккупанты понимают, что не могут пехотными группами достичь своих целей. Именно поэтому они пытаются уничтожить позиции украинских защитников, прицельно обстреливая их из артиллерии и авиации.

Кроме этого, последнее время фиксируется расширение направлений, которые россияне пробуют использовать для продвижения малых штурмовых групп. Заметим, что ранее это наблюдалось на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Сейчас к этому списку добавились Веселовка и Владимировка.

Демченко объясняет, что это все происходит фактически в одной операционной зоне, ведь протяженность по линии границы незначительна. Он отмечает, что если сравнивать всю протяженность границы с Россией в пределах Сумщины – это более 550 километров в целом, тогда как враждебные действия пока наблюдаются в небольшой части приграничья.

В то же время, по словам спикера ГПСУ, на Сумщине также остается угроза из-за диверсионной деятельности россиян. Заметим, что диверсанты обычно действуют или на севере Сумщины (ближе к Черниговщине), или южнее (ближе к Харьковщине). Больше всего попыток захода вражеских ДРГ фиксируется именно в пределах границы по Сумской области.