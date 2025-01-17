Спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник рассказал, что в направлении Сумской и Черниговской областей у врага нет достаточно сил для наступления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Вражеские войска присутствуют вдоль границы

По словам Мысника, зима тоже не способствует ведению активных наступательных действий.

Мы наблюдаем наличие вражеских подразделений вдоль границы, они также проводят фортификационные работы, укрепления, минируют территорию,

– пояснил он.

В то же время формирование ударной группировки врага для проведения наступательных операций в ОТГ "Северск" не отмечают.

В сети распространяются сообщения о прорыве россиянами государственной границы Украины вблизи населенных пунктов Журавка и Проходы. Эта информация неправдивая.

Сумская областная военная администрация опровергла переход границы вражескими войсками. Россияне не прорывали границу с Сумской областью.