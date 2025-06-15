13 июня проведено заседание Совета обороны области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

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На Сумщине собираются строить новые фортификации

Решили привлечь дополнительные силы и средства для строительства фортификационных сооружений. Определили пути укрытия важных объектов антидроновими сетками. Решили обеспечить приоритетные потребности наших подразделений на передовых позициях,

– сообщил Григоров.

На этой неделе привлечено 8 миллионов гривен на закупку БпЛА для украинских защитников на Сумском направлении.

Особое внимание уделили теме противовоздушной обороны. По словам председателя ОВА, определены дополнительные потребности подразделений ПВО и направлены средства на закупку необходимого оборудования.

Напомним, российские войска активизировались в Сумской области, захватывая села вблизи границы и продвигаясь к городу Сумы на расстояние около 19 километров. Боевые действия обостряются в ключевом логистическом городе Юнаковка. В WSJ отмечают, что обстрелы Сум могут усилиться, если российские силы приблизятся на расстояние от 9 до 14 километров.