Стоит отметить мастерство работы подразделений БПЛА. Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, добавив, что они показывают именно тот результат, на который ожидала украинская армия, сделав ставку на этот род войск.

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Что происходят в Волчанске

Благодаря беспилотникам удается уничтожать логистические узлы противника. Харьковское направление одно из тех, где удалось в значительной степени повредить логистическое обеспечение россиян. Это обернулось для них дезертирством, падением морально-психологического состояния.

Однако ситуация все равно остается довольно сложной. Хотя противник несет ощутимые потери, но он постоянно подтягивает резервы. Сложнее всего сейчас возле населенного пункта Липцы и у Волчанска.

Бои на Харьковщине: смотрите на карте

Россияне уничтожили Волчанск на 95%. Но за то, что осталось от города, продолжаются бои. Оккупанты пытаются закрепляться даже на разрушенных зданиях, в подвалах.

Конечно, за ними охотятся украинские подразделения БПЛА. Делают это эффективно, поэтому противник очень неудобно чувствует себя в этом населенном пункте,

– подчеркнул Владимир Черняк.

Российские захватчики пытаются продвинуться по Волчанску. Это всегда активные штурмовые действия с привлечением достаточного количества живой силы. Такие штурмы происходят по 4 – 5 раз в день, что лишь подтверждает, что намерения врага не изменились.

Эффективность этого не очень высока, но надо понимать, что постоянное боевое столкновение – это война на истощение. Даже если действия врага кажется не очень эффективным, но благодаря количеству средств, живой силе, боеприпасам и авиации – оккупанты достигают результата.

"Огневое воздействие на украинские позиции остается довольно большим и из всего имеющегося вооружения, как стрелкового, так и артиллерийского. Это те условия, в которых приходится воевать нашим защитникам", – подытожил офицер бригады "Рубеж".