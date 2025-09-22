Россияне прорываются на востоке Запорожья: DeepState обновил карту фронта
- Российские войска имеют продвижение на Новопавловском направлении, в частности у Новоивановки и Новониколаевки в Запорожской области.
- Украинские защитники контратакуют на Сумщине.
Наступательные действия врага продолжаются на Новопавловском направлении. К сожалению, противник здесь имеет продвижение.
Заметим, что к Новопавловскому направлению относятся населенные пункты, расположены сразу в трех областях, а точнее почти на их стыке – Донецкой, Днепропетровской области и Запорожье, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где оккупанты имели успех?
По данным аналитиков, захватчики продвинулись возле Новоивановки и Новониколаевки. Оба населенных пункта расположены в восточной части Запорожской области.
В начале июля Силы обороны сообщали, что россияне готовятся к большому наступлению на Запорожье, стягивая туда войска. Оккупанты начали активно штурмовать на Запорожском направлении малыми группами и увеличили использование дронов и артиллерии. Об усилении атак на этом участке фронта сообщал и главком Александр Сырский.
В начале сентября главнокомандующий заявил, что оккупанты были вынуждены отложить наступление в Запорожской области и перебрасывать силы в Донецкую область.
Позже Силы обороны рассказали, что цель врага выйти на окраины Запорожья, захватив Степногорск и Приднепровское.
Сообщалось, что Сырский уволил командующего 17-ого корпуса, который воюет на Запорожье из-за потери Каменского.
Также должности лишился командующий 20-ого корпуса, который стоит на границе Донецкой области, откуда россияне прорвались на Днепропетровщину.
У Днепропетровской области тоже не простая ситуация. Там враг уже захватил несколько населенных пунктов и пытается закрепиться.
Напомним, что тем временем в Сумской области защитники остановили наступление оккупантов и отвоевывают утраченные позиции. В частности, воины постепенно возвращают контроль над Алексеевкой.
Аналитики DeepState уточнили линию соприкосновения в Юнаковке, почти оккупированной россиянами.
Последние новости с фронта
- Российские солдаты жалуются на командование, которое отправляет их в "мясные штурмы" на Покровском направлении без должной поддержки и выплат.
- Силы обороны Украины создали три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе.
- 19 сентября Сырский сообщил, что украинские военные освободили 7 населенных пунктов и зачистили 9 других от ДРГ противника в Донецкой области.
- Как пишет NYT, успехи ВСУ на Сумщине не позволили Москве и Вашингтону давить на Киев, заставляя заключить невыгодное мирное соглашение.