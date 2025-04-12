Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Будет ли успешным наступление россиян в Сумской области

По словам экспертов, наибольший шанс для России на прорыв может быть в Сумской области, поскольку украинские войска отходят в этот район после наступления в Курской области.

Джон Гарди, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий, сказал, что увеличение количества атак вряд ли приведет к каким-либо значительным достижениям.

То, что мы видим, – это лишь всплеск темпа штурма... Это очень малый масштаб. Они могут пробить дыру в украинской линии, но они не в состоянии пробить эту дыру и достичь быстрого, оперативного, значительного прорыва,

– сказал он.

Гарди замечает, что российские атаки пока очень ограничены по масштабу – накаты осуществляют небольшие штурмовые группы. По его словам, атаки на уровне роты – то есть численностью около 100 солдат, – случаются редко.

В то же время несмотря на небольшой масштаб, такие атаки все еще преимущественно проводятся без поддержки техники, причиной чего является ее нехватка.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что пока любое наступление России на линии фронта невозможно. По его словам, Москва не имеет больших военных побед на линии фронта, поэтому она хочет создать впечатление огромных движений и преимуществ. Однако Украина не видит этого на местах.

Сейчас главное внимание Украины сосредоточено на том, чтобы предотвратить то, чтобы слишком много российских солдат скопилось в одной точке, что могло бы дать им достаточное преимущество для прорыва обороны.

Ранее ВВС писала, что Кремль задумал создать буферную зону в Сумской области и пытается угрожать областному центру. Источники в Генштабе сообщили, что одной из целей россиян является создание окружения или полуокружения Сум.