Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чи буде успішним наступ росіян у Сумській області

За словами експертів, найбільший шанс для Росії на прорив може бути в Сумській області, оскільки українські війська відходять у цей район після наступу в Курській області.

Джон Гарді, заступник директора російської програми Фонду захисту демократій, сказав, що збільшення кількості атак навряд чи призведе до будь-яких значних здобутків.

Те, що ми бачимо, – це лише сплеск темпу штурму... Це дуже малий масштаб. Вони можуть пробити діру в українській лінії, але вони не в змозі пробити цю діру і досягти швидкого, оперативного, значного прориву,

– сказав він.

Гарді зауважує, що російські атаки наразі дуже обмежені за масштабом – накати здійснюють невеликі штурмові групи. За його словами, атаки на рівні роти – тобто чисельністю близько 100 солдатів, – трапляються рідко.

Водночас попри невеликий масштаб, такі атаки все ще переважно проводяться без підтримки техніки, причиною чого є її нестача.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив, що поки що будь-який наступ Росії на лінії фронту неможливий. За його словами, Москва не має великих військових перемог на лінії фронту, тому вона хоче створити враження величезних рухів та переваг. Однак Україна не бачить цього на місцях.

Наразі головна увага України зосереджена на тому, щоб запобігти тому, щоб занадто багато російських солдатів скупчилося в одній точці, що могло б дати їм достатню перевагу для прориву оборони.

Раніше ВВС писала, що Кремль задумав створити буферну зону у Сумській області та намагається загрожувати обласному центру. Джерела у Генштабі повідомили, що однією з цілей росіян є створення оточення чи напівоточення Сум.