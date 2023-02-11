Заметим, что возможное новое наступление со стороны России стало причиной того, что Украина в последнее время просит у союзников гораздо больше оружия. Оно будет необходимо не только для сдерживания врага, но и для проведения контрнаступления и освобождения территорий.

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Достаточно ли у врага ресурса

На этот вопрос ответил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк. Он подчеркнул, что к годовщине полномасштабного вторжения – 24 февраля – врагу не удастся накопить достаточно ресурсов. Так что до этого времени он может не начать широкомасштабное наступление.

В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня.

– подчеркнул он.

В то же время Черняк добавил, что враг может в ближайшие недели активизировать свои усилия на Востоке Украины. Сейчас оккупанты занимаются поисками "слабых мест в нашей обороне". Поскольку у захватчиков недостаточно ресурса для полномасштабного наступления, они будут пытаться воплотить в жизнь свои цели. Речь идет о необходимости "достижения хоть какого-то тактического успеха на Востоке Украины".

Высокоточного оружия у врага не хватает

Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине,

– подчеркнул Черняк.

По его словам, оккупанты уже использовали более 80% высокоточных ракет, которых имели в своем арсенале. Враг стремится возобновить производство опасного вооружения, но ему это не слишком удается, подчеркнул Черняк.

Враг может открыть новый фронт

Обозреватели сделали предположение о том, какими могут быть планы России на новое наступление. Оккупанты могут попытаться рассеять ВСУ. Для этого враг может открыть новый фронт.

По имеющейся информации, его можно ожидать в двух соседних областях. Именно поэтому украинцы внимательно следят за тем, как оккупанты перемещают свою технику и живую силу в районе Сум. Также понимают, что в любой момент враг может попытаться вернуться на Харьковщину.