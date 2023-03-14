Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. В частности, газета Financial Times предсказывала, что в феврале оккупанты пойдут в наступление на нескольких направлениях.

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Как отметил Самусь, сейчас у России нет достаточного количества резервов и ресурсов, чтобы проводить такие широкомасштабные операции.

"Российские захватчики действительно сконцентрировали свои усилия на нескольких направлениях. Но речь идет о тактических действиях на небольшом расстоянии", – сказал аналитик.

Россия наступает, но масштаб не тот

В частности, россияне пытаются совершать наступательные действия возле нескольких населенных пунктов на Востоке Украины, таких как:

Бахмут;

Авдеевка;

Кременная;

Угледар;

и еще несколько районов.

"Но это точно не тот масштаб наступления, которое якобы планировалось несколько месяцев назад", – подчеркнул Самусь.

По словам заместителя директора Центра исследования армии, сейчас Россия не может позволить себе стратегические операции.

"У врага не хватает бронетехники и другой военной техники для комплектования подразделений и частей, также не хватает боеприпасов", – отметил Самусь.

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Говорить о "снарядном голоде" у россиян рано

Аналитик отметил, что даже в западных разведках говорят о том, что российской армии катастрофически не хватает снарядов.

Однако говорить о "снарядном голоде" рано. Когда мы об этом говорим, мы представляем, что у россиян вообще нет снарядов. Но стоит поехать на Донбасс и посмотреть, какой там "голод",

– рассказал Самусь.

Он объяснил, что у оккупационной армии еще достаточно ресурсов, чтобы устраивать обстрелы украинских позиций на фронте. Ведь Россия унаследовала от СССР миллионы тонн боеприпасов. Заместитель директора Центра исследования армии добавил, что вряд ли ситуация как-нибудь изменится вплоть до начала наступления ВСУ.

Ситуация на фронте: коротко