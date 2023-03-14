Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Зокрема, газета Financial Times пророкувала, що у лютому окупанти підуть у наступ на кількох напрямках.

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Як зазначив Самусь, зараз Росія не має достатньої кількості резервів та ресурсів, аби проводити такі широкомасштабні операції.

"Російські загарбники й справді сконцентрували свої зусилля на кількох напрямках. Але йдеться про тактичні дії на невеликій відстані", – сказав аналітик.

Росія наступає, але масштаб не той

Зокрема, росіяни намагаються здійснювати наступальні дії біля кількох населених пунктів на Сході України, таких як:

Бахмут;

Авдіївка;

Кремінна;

Вугледар;

та ще кілька районів.

"Але це точно не той масштаб наступу, який нібито планувався кілька місяців тому", – наголосив Самусь.

За словами заступника директора Центру дослідження армії, зараз Росія не може дозволити собі стратегічні операції.

"У ворога не вистачає бронетехніки та іншої військової техніки для комплектування підрозділів та частин, також бракує боєприпасів", – зазначив Самусь.

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Говорити про "снарядний голод" у росіян зарано

Аналітик зауважив, що навіть у західних розвідках говорять про те, що російській армії катастрофічно не вистачає снарядів.

Однак говорити про "снарядний голод" зарано. Коли ми про це кажемо, то уявляємо, що у росіян взагалі немає снарядів. Але варто поїхати на Донбас і подивитися, який там "голод",

– розповів Самусь.

Він пояснив, що в окупаційної армії ще достатньо ресурсів, аби влаштовувати обстріли українських позицій на фронті. Адже Росія успадкувала від СРСР мільйони тонн боєприпасів. Заступник директора Центру дослідження армії додав, що навряд чи ситуація якось зміниться аж до початку наступу ЗСУ.

Ситуація на фронті: коротко