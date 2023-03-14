Про це в щоденному зведенні фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Загалом на всій лінії фронту в українських військових є одне важливе завдання.

Дивіться також ЗСУ потрібні тисячі автівок: скільки вони коштують, де їх купити та які найкраще підходять

Росіянам необхідний водовід на Донецьк

Світан зазначив, що росіяни намагаються прориватись у бік Лиману. Задача ворога – витіснити ЗСУ до річки Сіверський Донець. Таким чином росіяни хочуть нависати над Слов'янськом з північного-сходу. Це і є задачею руху російського угруповання з Кремінної.

У Райгородці починається водовід, який бере воду з Сіверського Донця і подає її в Донецьк. Водовід з Райгородка йде на Часів Яр, з Часового Яру через Курдюмівку на Горлівку, далі на Донецьк піднімає на кількасот метрів воду,

– зауважив військовий експерт.



Росіянам необхідний водовід у Райгородку / Скриншот DeepStateMap

Він додав, що без цієї води Донбас сохне, промисловість стоїть. Через це в Донецьку постійні проблеми з водою. Крім того, ця ж вода потім прямує з Донецька в Маріуполь.

Ситуація біля Бахмута

За словами полковника запасу ЗСУ, росіяни хоч і наблизились до траси, що постачає угруповання в Бахмуті на відстань до 500 метрів, стрілецькою зброєю вона ще не прострілюється, а артилерія у ворога досить неточна. Крім того, туди вже висунувся батальйон танків ЗСУ й, можливо, вже навіть вирішив цю проблему.

"В основному рухається піхота, тобто це не техніка, не артилерія. Піхота проривається, потім її відсікають, відкидають назад. Такий рух у цьому районі триває постійно. Танки дуже легко розбирають піхоту, не прямою наводкою, а навісом, не підходячи близько, з 7 – 8 кілометрів", – наголосив льотчик-інструктор.



Росіяни підійшли до траси на Бахмут, але там уже працюють танки ЗСУ / Скриншот DeepStateMap

Як він зазначив, південніше Бахмута зокрема постійно працює наша штурмова авіація. Загалом не дарма в цьому регіоні перебувають генерали ЗСУ. Триває злагодження усіх військ і робота, як на полігоні. По суті це є і підготовкою до контрнаступу.

Зведення з фронту з Романом Світаном: дивіться відео

Окупанти на Півдні тікають у Крим

Військовий експерт продовжив, що на Півдні Дніпро мілішає, а отже його можна форсувати. Це розуміють не лише ЗСУ, а й росіяни, тому й починають потрохи тікати в бік Криму. Зокрема, від Нової Каховки до Армянська всього 70 кілометрів, і рух у цьому напрямку фактично відріже угруповання росіян західніше, й вони там і залишаться.

Один танковий перехід, який можна виконати за кілька днів, залишить росіян там назавжди. Вони це прекрасно розуміють, тому прогнозують такі дії й починають виконувати евакуацію. Правильно роблять, бо коли підуть війська, там буде не до цивільних,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.



Росіяни з "трикутника" тікають у Крим / Скриншот DeepStateMap

Він порадив також і українцям, які перебувають на тих окупованих територіях або ж виїжджати, або ж готуватись до того, що фронт пройде крізь них.

Новини з фронту: останні події