Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Більше того, українські війська вже відсувають росіян на Херсонщині.

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Питання готовності 6 – 8 тижнів

Жданов зазначив, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться якомога швидше, щойно все буде готове. Деякі західні видання взагалі називають точний термін – 6 – 8 тижнів. Питання лише в тому, де він буде, й відповідь на це запитання знає лише Генштаб.

Він бачить картину в цілому. Він буде вирішувати, де це буде, чи на Луганщині, чи на Донеччині, чи на Запоріжжі, чи на Херсонщині. Дуже важко сьогодні сказати. Однак у будь-якому випадку за півтора – два місяці ми будемо готовими до початку масштабного контрнаступу,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що росіяни риють окопи, бо в них готуються зустрічати танковий кулак ЗСУ. З бронетехнікою проблеми в росіян, з артилерією також. Зокрема, наші військові вже бачили на полі бою БТР-50 50-х років минулого століття, а також на МТЛБ, якими росіяни воювали в Чечні, вони приварюють морські зенітки.

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Зруйновані міста росіяни не оборонятимуть

За словами військового експерта, міста, що росіяни зруйнували, росіяни не оборонятимуть. Бо там лише зруйнований бетон серед степу. Зачепитися їм нема за що. Для нас це перевага, бо кількість осередків оборони росіян буде меншою.

"До речі, на підтвердження, нагадаю, що вони формують нові полки з мобілізованими. Вони їх уже називають не мотострілецькі, а стрілецькі полки", – наголосив Жданов.

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