Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. До речі, нещодавно він розповів, що ЗСУ знищили нові танки росіян біля Кремінної.
Зверніть увагу "Бавовна" на Луганщині: Гайдай розповів, як реагують окупанти та місцеві
Район Кремінної – під постійним штурмом
За словами Гайдая, біля Кремінної і Білогорівки ситуація важка, оскільки там окупанти зосередили максимальні зусилля.
До того ж район Кремінної російські загарбники штурмують постійно.
Коли ЗСУ перейдуть від оборони до контрнаступу
Гайдай зауважив, що погода працює нам на користь.
Два – три тижні буде достатньо, щоб ЗСУ накопичити резерви та перейти з оборони до контрнаступу,
– заявив очільник регіону.
Яка ситуація на Луганщині: останні новини
- Російські загарбники лише нещодавно перекинули під Кремінну на Луганщині новітні танки Т-90, ЗСУ за два тижні знищили практично всі машини.
- За словами Сергія Гайдая, росіяни накопичили резерви, техніку та боєкомплекти, але Сили оборони України потроху все це знищують. Сильно впливають точні удари ЗСУ по тилах ворога.
- До того ж на території тимчасово окупованої Луганщини періодично вибухають склади росіян із боєкомплектом, що значно зменшує логістичні можливості ворожої армії, а відтак і кількість обстрілів.
- Нещодавно у Кадіївці сталася "бавовна", де на території заводу окупанти намагалися сховати фури з боєкомплектом. Відомо, що вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі, який російські загарбники перетворили на військову базу.
- До речі, Росія вже розпочала повномасштабний наступ у Луганській області. Активні бойові дії ідуть на трьох напрямках.