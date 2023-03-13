Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Кстати, недавно он рассказал, что ВСУ уничтожили новые танки россиян возле Кременной.
Обратите внимание "Хлопок" в Луганской области: Гайдай рассказал, как реагируют оккупанты и местные
Район Кременной – под постоянным штурмом
По словам Гайдая, возле Кременной и Белогоровки ситуация тяжелая, поскольку там оккупанты сосредоточили максимальные усилия.
К тому же район Кременной российские захватчики штурмуют постоянно.
Когда ВСУ перейдут от обороны к контрнаступлению
Гайдай отметил, что погода работает нам на пользу.
Две – три недели будет достаточно, чтобы ВСУ накопить резервы и перейти из обороны к контрнаступлению,
– заявил глава региона.
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Российские захватчики только недавно перебросили под Кременную в Луганской области новейшие танки Т-90, ВСУ за две недели уничтожили практически все машины.
- По словам Сергея Гайдая, россияне накопили резервы, технику и боекомплекты, но Силы обороны Украины постепенно все это уничтожают. Сильно влияют точные удары ВСУ по тылам врага.
- К тому же, на территории временно оккупированной Луганщины периодически взрываются склады россиян с боекомплектом, что значительно уменьшает логистические возможности вражеской армии, а затем и количество обстрелов.
- Недавно в Кадиевке произошел "хлопок", где на территории завода оккупанты пытались спрятать фуры с боекомплектом. Известно, что взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, превращенном российскими захватчиками в военную базу.
- К слову, Россия уже начала полномасштабное наступление в Луганской области. Активные боевые действия идут по трем направлениям.