Поэтому количество вражеских обстрелов уменьшается. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 Канал.

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По его словам, российские захватчики лишь недавно перебросили под Кременную в Луганской области новейшие танки Т-90, ВСУ за две недели уничтожили практически все машины.

Могу сказать, что на Кременную бросили даже новейшие танки Т-90 и через две недели они переходят уже на Т-72, – отметил глава ОВА.

Враг проводит наступления ежедневно по направлениям Сватово – Купянск, Кременная – Лиман и в Белогоровке, но ситуация остается без изменений.

По словам Гайдая, россияне накопили резервы, технику и боекомплекты, но силы обороны Украины постепенно все это уничтожают. Сильно влияют точные удары ВСУ по тылам врага.

"Есть у них постоянные попытки продавить нашу оборону, но все остается стабильно. Стойко там держатся наши защитники", – добавил глава ОВА.

Гайдай пояснил, что на территории временно оккупированной Луганщины периодически взрываются склады россиян с боекомплектом, что значительно уменьшает логистические возможности вражеской армии, а затем и количество обстрелов.

Характеристика Т-90

Боевой танк Т-90 – это усовершенствованная версия Т-72. Машину производят на российском заводе "Уралвагонзавод", ее приняли на вооружение в 1993 году.

Основа вооружения танка – 125-мм гладкоствольная пушка с повышенной точностью стрельбы, спаренный с ней 7,62-мм пулемет и 12,7-мм зенитный пулемет.

Т-90 имеет автоматизированный комплекс управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем, динамическую защиту "Релект" и более защищенную башню.

До начала полномасштабного вторжения российская армия имела на вооружении около 100 этих машин.