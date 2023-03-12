Відтак, кількість ворожих обстрілів зменшується. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Нічого не змінилося: у Міноборони назвали стратегічні цілі Росії у війні
За його словами, російські загарбники лише нещодавно перекинули під Кремінну на Луганщині новітні танки Т-90, ЗСУ за два тижні знищили практично всі машини.
Можу сказати, що на Кремінну кинули навіть новітні танки Т-90 і за два тижні вони переходять вже на Т-72, – зазначив глава ОВА.
За словами Гайдая, росіяни накопичили резерви, техніку та боєкомплекти, але сили оборони України потроху все це знищують. Сильно впливають точні удари ЗСУ по тилах ворога.
"Є у них постійні спроби продавити нашу оборону, але все залишається стабільно. Стійко там тримаються наші захисники", — додав очільник ОВА.
Гайдай пояснив, що на території тимчасово окупованої Луганщини періодично вибухають склади росіян із боєкомплектом, що значно зменшує логістичні можливості ворожої армії, а відтак і кількість обстрілів.
Характеристика Т-90
Бойовий танк Т-90 – це вдосконалена версія Т-72. Машину виготовляють на російському заводі "Уралвагонзавод", її прийняли на озброєння у 1993 році.
Основа озброєння танка – 125-мм гладкоствольна гармата з підвищеною точністю стрільби, спарений з нею 7,62-мм кулемет і 12,7-мм зенітний кулемет.
Т-90 має автоматизований комплекс управління вогнем із цифровим балістичним обчислювачем, динамічний захист "Релікт" та більш захищену вежу.
До початку повномасштабного вторгнення російська армія мала на озброєнні близько 100 цих машин.