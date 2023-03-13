Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан. Росіяни намагаються прориватися в певних ділянках, але українські бійці їх перехоплюють.

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Світан повідомив, що траса з Куп'янська на Сватове – це основний напрямок руху по деокупації Луганської області.

Поки погода не дозволяє рухатися полями, можемо рухатися вздовж доріг з твердим покриттям. Тому такий рух говорить, що успішно продовжуються наші наступальні дії в сторону Сватового,

– зауважив військовий.

Лінії оборони росіян

За словами військового експерта, протягом останніх кількох тижнів тиск росіян на ділянці поблизу Куп’янська та Кремінної посилився. Це найближча ділянка до російського населеного пункту Валуйки, там вигідна логістика.

Однак на цій ділянці фронту в росіян існує проблема – недостатня кількість професійних військових кадрів. На першій лінії оборони там переважають мобілізовані з поганою підготовкою та екіпіруванням.

Друга лінія оборони окупантів проходить від населеного пункту Старобільська до Щастя. Основна лінія оборони – річка Айдар.

Саме там розташована важка техніка, там перебувають більш-менш професійні війська і укріплюють річку. А "розхідні матеріали" росіяни зараз скинули в район Кремінної – Сватового,

– розповів Світан.

Він додав, що на першій лінії оборони росіяни намагаються, використовуючи живу силу, знесилити українські війська і спробувати протиснути лінію фронту.

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Росіяни пробують прориватися до Лимана

Полковник повідомив, що іноді на лінії фронту Кремінна – Сватове росіянам вдається прорватися. Прориви були з Кремінної в сторону Лимана. Це прориви малих тактичних груп.

Вони намагаються за допомогою тактичного просочування пройти в сторону Лимана, але не доходять. Максимум можуть прорватися до річки Жеребець, але ЗСУ їх там перехоплюють.

Зараз фронт стабілізований. Новосільське показує, що ми рухаємося переважно на Сватове,

– зауважив військовий.

Він вважає, що оптимальним варіантом для української оборони є рух з півночі, північніше Сватового. Оскільки досі лишається ймовірність підриву Сватівського водосховища.

Росіяни можуть підірвати Сватівське водосховище і спустити воду до річки Красної, що може зупинити рух. Тому було прийнято рішення починати наступ з півночі Сватового, повідомив Світан.

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