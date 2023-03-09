За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, активізація діяльності путінських колег пов'язана зовсім не з введенням якихось нових безпекових протоколів, а виключно з необхідністю подати "правильні" звіти. Саме через це ФСБшники масово відкривають кримінальні провадження, звинувачуючи місцевих жителів у "співпраці з СБУ".

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Що цікаво, більшість рейдів та затримань російські терористи проводили не у нещодавно захоплених окупантами містах, а на території, яку Росія контролює вже понад 9 років.

Затримали 79-річну сепаратистку

Судячи з усього, ФСБшним працівникам надійшов наказ продемонструвати начальству свою ефективність у протидії "українським диверсантам".

Ймовірно, в такий спосіб очільники російської спецслужби намагатимуться реабілітуватися перед вищим військово-політичним керівництвом за дирявість власних кордонів.

То ж аби Путін та його оточення не лютували та не покарали генералів ФСБ, ті віддали наказ підлеглим імітувати бурхливу діяльність як безпосередньо у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях.

Втім, у Донецькій області, значної активізації воєнних злочинців із цієї служби поки що нема, а от на Луганщині загарбники вирішили виконувати вказівку керівництва "із урахуванням певних обставин".

Аби не їздити у прифронтові зони, ФСБшники проводять рейди буквально на місцях своєї дислокації.

Зрозуміло, при цьому ніхто з них не морочився пошуком осіб, які насправді не підтримують Росію у цій війні – під роздачу попали буквально всі, хто випадково потрапив у поле зору російських спецслужбістів.

Наприклад, в Алчевську загарбники затримали офіціантку одного з місцевих ресторанів, яка буцімто погано обслужила працівників місцевого "МДБ" під час їх обіду. Ні в чому не винну жінку звинуватили у спробі збору секретної інформації про місце розташування осередка ФСБ, яке і без того всім відоме.

У Кадіївці (колишній Стаханов) загарбники й взагалі збожеволіли та провели рейд із випадковим вибором цілей. Ворожі спецслужбісти разом зі штурмовими групами просто заходили у найближчі до них багатоповерхівки, вибивали двері квартир та затримували всіх, хто опинявся всередині. Звісно, при цьому під час обшуків ординці Луб'янки "знаходили" зброю, націоналістичну літературу, портрети Бандери та всі інші речі, які ФСБшні покидьки зазвичай підкидують у якості речових доказів роботи на Україну.

Саме в такий спосіб окупанти затримали 79-річну місцеву жительку, яка у 2014-му ходила на "референдум" та й взагалі всіляко підтримувала російську агресію. Відтепер жінку можуть безжально ув'язнити на кілька років, хоча вона взагалі не являла собою жодної загрози загарбникам та їх режиму.

Загалом з 5 по 7 березня у маленьких тилових містах Луганщини ФСБшники "запакували" понад 60 осіб. 59 з них при цьому насправді виявилися фанатами "ЛНР", а того єдиного українського патріота, звинуваченого у "співпраці з СБУ", затримали просто випадково, бо штурмовикам на чоловіка донесла його сусідка.

Катують та змушують в усьому зізнаватися

Скільки триватимуть відверто каральні рейди ФСБ Луганщиною, наразі не зрозуміло. Однак ясно лише те, що більшість затриманих за видуманими звинуваченнями додому навряд повернуться. При цьому достоменно відомо, що всіх місцевих мешканців терористи утримують на підвалах у нелюдських умовах, піддають катуванням та змушують зізнатися у злочинах, які ніхто з них не скоював.

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Втім, певну кількість осіб російські спецслужбісти все ж таки відпустять. Тих, хто погодиться викупити своє життя. Вартість такої послуги стартує від 5 тисяч доларів, але загарбники ставлять одну умову. Цю суму постраждалі мають діставати не з тих коштів, які вони зберігали вдома. Бо, зрозуміло, під час всіх обшуків ФСБшники забирають собі все цінне майно потерпілих, а, як кажуть самі загарбники: "Націоналізоване не рахується".

То ж найближчим часом у російському інформаційному просторі можуть лунати гучні заяви про "викриття мережі диверсантів" чи щось подібне. При цьому окупанти демонструватимуть відео зі свідченнями жителів окупованої Луганщини, які, зрозуміло, розповідатимуть все, що їм скажуть кати.

Ба більше, скоріш за все, подібні рейди ФСБшники проводитимуть й у Криму та в Донецькій області до тих пір, доки злочинці не наберуть потрібну їм для виконання плану кількість затриманих.